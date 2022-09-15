الموقوفين

الداخلية: ضبط 8 أشخاص من مختلف الجنسيات بتمهة ممارسة الرذيلة

15 سبتمبر، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الجهود الأمنية المستمرة والمكثفة لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص أسفرت عن ضبط 8 أشخاص من مختلف الجنسيات بتمهة ممارسة الرذيلة، كما قامت بضبط شخص يقوم بعمليات النصب على الأشخاص عن طريق مواقع التواصل وايهامهم باقامة حفلات وتوفير فتيات مقابل مبالغ مالية بمشاركة أشخاص من خارج الكويت، وتمت إحالتهم لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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15 سبتمبر، 2022
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