استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية (كفر دان) غرب مدينة (جنين) شمال الضفة الغربية صباح اليوم الخميس.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الفتى عدي صلاح (17 عاما) استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس اطلقها عليه جنود الاحتلال.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفع الى 149 بينهم 34 شهيدا في جنين خمسة منهم في (كفر دان).

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية ودهمت منزلي أحمد وعبدالرحمن عابد اللذين استشهدا بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار على حاجز (الجلمة) العسكري يوم أمس الأربعاء أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي.

وقال شهود عيان من القرية إن قوات الاحتلال اخضعت ذوي الشهيدين للتحقيق وأخذت قياسات منزليهما تمهيدا لهدمهما فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من أقرباء الشهيدين.

وفي هذا السياق ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت تسعة آخرين ثلاثة منهم من محافظة (جنين) وستة في محافظة (الخليل).