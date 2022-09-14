دوري أبطال أوروبا: هالاند يهدي سيتي الفوز على فريقه السابق ومدريد يواصل انطلاقته القوية

دوري أبطال أوروبا: هالاند يهدي سيتي الفوز على فريقه السابق ومدريد يواصل انطلاقته القوية

واصل نابولي الإيطالي انطلاقته الرائعة في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 – صفر على مضيفه رينجرز جلاسكو الأسكتلندي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة.

وانفرد نابولي بقمة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه ليفربول الإنجليزي، الذي يتقدم بفارق المواجهات المباشرة على أياكس أمستردام الهولندي، صاحب المركز الثالث المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما بقي رينجرز في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وكان مقررا إقامة المباراة أمس الثلاثاء في نفس توقيت لقاء ليفربول وأياكس، الذي انتهى بفوز الفريق الإنجليزي 2-1، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر تأجيله لمدة 24 ساعة لأسباب تنظيمية.

وجاء هدفا المباراة خلال الشوط الثاني، الذي شهد خوض رينجرز اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الأمريكي جيمس ساندز في الدقيقة 55 لحصوله على الإنذار الثاني.

وافتتح ماتيو بوليتانو التسجيل لنابولي في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها زميله البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 60، قبل أن يضيف جياكومو راسبادوري الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وتكفل تانجي ندومبيلي بتسجيل الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويأتي هذا الانتصار ليمنح نابولي قوة دفع جيدة قبل لقائه المرتقب مع مضيفه ميلان يوم الأحد القادم في بطولة الدوري الإيطالي.

هالاند يعاقب فريقه السابق

حول مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه بروسيا دورتموند في ثاني جولات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح بروسيا دورتموند التسجيل في الدقيقة 56 عندما حول جود بيلينجهام برأسه كرة ماركو ريوس إلى داخل المرمى.

ورد مانشستر سيتي بعدها بهدفين أحرز جون ستونز أولهما عند الدقيقة 80 من تسديدة قوية من خارج المنطقة.

وأحرز إرلينج هالاند هدف الفوز في الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة انفرد السيتي بصدارة المجموعة بست نقاط في حين توقف رصيد دورتموند عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، يم يليهما كل من كوبنهاجن وإشبيلية بنقطة واحدة لكل منهما عقب تعادلهما السلبي الليلة في نفس المجموعة.

تشيلسي يسقط في فخ التعادل

واصل تشيلسي الإنجليزي انطلاقته المهتزة في المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت فوزا مستحقا لميلان الإيطالي 3-1 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

وتربع ميلان على الصدارة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه دينامو زغرب، في حين احتل ريد بول المركز الثاني برصيد نقطتين، وتذيل تشيلسي، حامل لقب المسابقة القارية عامي 2012 و2021، الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وبادر تشيلسي بالتسجيل عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 48، غير أن ريد بول أدرك التعادل من خلال نوا أوكافور في الدقيقة 75.

وكان تشيلسي بدأ مشواره في البطولة بالخسارة صفر-1 أمام دينامو زغرب الأسبوع الماضي، لتتم الإطاحة بمدربه الألماني توماس توخيل، ويتولى جراهام بوتر المسؤولية خلفا له، حيث سجل مدرب برايتون الإنجليزي السابق ظهوره الأول مع الفريق اللندني اليوم.

مبابي وميسي يمنحان باريس سان جيرمان الفوز

تعاون كيليان مبابي وليونيل ميسي بشكل رائع لتستمر البداية شبه المثالية لباريس سان جيرمان هذا الموسم بتغلبه 3-1 على مضيفه مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وألغى ميسي تقدم تجارون تشيري المفاجئ لصاحب الأرض في الشوط الأول بعد تمريرة من مبابي.

ورد قائد الأرجنتين الجميل لزميله بعد الاستراحة، قبل أن يكمل نيمار الثلاثية قرب النهاية.

بنفيكا ينتفض على يوفنتوس

على الجانب الأخر حقق بنفيكا البرتغالي فوزا ثمينا على أرض منافسه يوفنتوس الإيطالي 2-1 اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس عن طريق أركاديوش ميليك في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك جواو ماريو التعادل لبنفيكا من ضربة جزاء في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 55 سجل ديفيد نيريس الهدف الثاني للفريق البرتغالي.

وبهذه الهزيمة، يحتل يوفنتوس المركز الثالث في ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن مكابي حيفا الإسرائيلي صاحب المركز الأخير، ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة.

ويحل فريق المدرب كريستوف جالتييه ضيفا على بنفيكا في الخامس من أكتوبر تشرين الأول، فيما يلعب يوفنتوس ضد مكابي من أجل تفادي الخروج المبكر.

ريال مدريد يجتاز لايبزيج

فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه لايبزيج الألماني بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في دوري الأبطال.

وعلى ملعب سانتياجو برنابيو لعب الريال بمستوى متذبذب خلال فترة كبيرة من المباراة أمام ضيفه الألماني الذي قارعه بقوة.

وجاء هدف المباراة الأول عبر الأوروجوائي فيديريكو فالفيريدي (ق80) بعد صاروخية سكنت شباك الفريق الألماني، عقب صناعة مميزة من البرازيلي فينيسيوس.

أما الهدف الثاني فهز الشباك (ق91) بعد هدف رائع في الزاوية اليسرى من تسديدة للبديل ماركو أسينسيو عقب صناعة أنيقة من الألماني توني كروس.

ويعد هذا أول هدف يتمكن فالفيردي من تسجيله في دوري الأبطال على مدار تاريخه ولهذا احتفل به بشكل جنوني.

وبهذا الفوز رفع الريال رصيده إلى ست نقاط ليعتلي صدارة المجموعة، فيما ظل لايبزيج من دون أي نقاط بعد أن مُني بهزيمته الثانية.

وفي نفس المجموعة كان شاختار دونيتسك قد تعادل بهدف لمثله سيلتك ليحتل الفريق الأوكراني المركز الثاني بأربع نقاط وسيلتك المركز الثالث بنقطة واحدة.