الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

غوتيريش: ضعفاء العالم يدفعون ثمن عناد أكبر الدول المتسببة في انبعاثات الكربون

14 سبتمبر، 2022
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء إن أشد الناس ضعفا في العالم هم الذين “يدفعون ثمنا باهظا لعقود من العناد من جانب الدول المتسببة في أكبر قدر من انبعاثات (الغازات المسببة للاحتباس الحراري)”.

وأضاف غوتيريش للصحفيين في نيويورك، بعد عودته من باكستان التي شاهد فيها تبعات تغير المناخ في شكل فيضانات مدمرة، “دول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80 بالمئة من الانبعاثات. وتعاني هي الأخرى من تأثير موجات الجفاف والحرائق والفيضانات غير المسبوقة، لكن التحرك بشأن المناخ لا يزال متعثرا على ما يبدو”.

وقال إن رسالته لزعماء العالم هي “اخفضوا درجة الحرارة الآن”.

المصدر
رويترز
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14 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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