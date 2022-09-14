مهاجم الفحيحيل يسدد برأسه على مرمى السالمية

الفحيحيل يفوز على السالمية في الجولة الرابعة من “دوري زين” لكرة القدم

14 سبتمبر، 2022
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فاز نادي الفحيحيل اليوم الاربعاء على نظيره السالمية بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة التي اقيمت على استاد عبدالله الخليفة بافتتاح الجولة الرابعة من دوري (زين) لكرة القدم.

وتقدم الفحيحيل في الشوط الاول بهدفين سجل أولهما المحترف لويز فرنانديز في الدقيقة 22 واضاف اللاعب يوسف بن سودة الهدف الثاني عبر ركلة جزاء في الدقيقة 34 فيما قلص السالمية الفارق قبيل نهاية الشوط بهدف سجله اللاعب اسو رسم في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني حاول السالمية تعديل النتيجة وسط صلابة دفاعية من لاعبي الفحيحيل الى ان اتى مبتغاه بعدما سجل اللاعب فهدالمجمد هدف التعادل في الدقيقة 58 ولكن عاد لاعب الفحيحيل يوسف بن سودة مرة اخرى لتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 71 ليعلن عن فوز الفحيحيل بالمباراة.

وقفز الفحيحيل الى المركز الخامس مؤقتا بعد وصوله للنقطة السادسة فيما بقي السالمية على نقاطه السبع بالمركز الثاني.

وتستأنف باقي مباريات الجولة غدا الخميس بمواجهتين تجمع الاولى فريقي الجهراء والقادسية والثانية كاظمة والنصر على ان تختتم الجولة بلقائي العربي والتضامن والكويت امام الساحل.

المصدر
كونا
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14 سبتمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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