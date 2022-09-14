“فولفو” تبدأ إنتاج 3 شاحنات كهربائية للخدمات الشاقة

أعلنت شركة “فولفو تراكس” أنها بدأت إنتاج ثلاثة طرازات من الشاحنات الكهربائية للخدمات الشاقة، مع مساعي الشركة لزيادة مبيعاتها من المركبات صديقة البيئة.

وذكرت شركة تصنيع الشاحنات في بيان، أن مركبات “فولفو إف إم” و”فولفو إف إم إكس” و”فولفو إف إتش” الكهربائية يمكن أن تعمل بوزن إجمالي يبلغ 44 طنًا مترياً.

وقالت الشركة إن شاحنة “إف إم” الكهربائية تأتي بمدى يبلغ 380 كيلومترًا للشحنة الواحدة، بينما تصل نطاقات “إف إم إكس” و”إف إتش” لنحو 320 و300 كيلومتر على التوالي.

وأوضحت “فولفو” أن الإنتاج بدأ في منشأة في جوتنبرج في السويد، كما سيشهد العام المقبل بدء الإنتاج في موقع تابع لها في مدينة جينت في بلجيكا.

وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع ارتفاع مبيعاتها من الشاحنات الكهربائية بشكل حاد في السنوات القليلة المقبلة، موضحة أنها تتوقع وصول الشاحنات الكهربائية المبيعة إلى 50% من الإجمالي بحلول عام 2030.