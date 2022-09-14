الولايات المتحدة تعلن إنشاء صندوق لدعم الشعب الأفغاني

اعلنت الولايات المتحدة أنه بالتنسيق مع الحكومة السويسرية وخبراء اقتصاديين أفغان تقرر تأسيس صندوق مالي لدعم الشعب الافغاني وتوفير الاستقرار للاقتصاد الأفغاني.

وقالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان إن الرئيس جو بايدن وضع سياسة لتمكين الصندوق من استخدام 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لصالح الشعب الافغاني على ان تبقى “بعيدة عن أيدي طالبان وغيرها من الجهات الخبيثة”.

وأضافت أن الصندوق يعنى بتسديد مدفوعات محددة تبلغ 3.5 مليار دولار من شأنها ان تسهم في تحقيق استقرار اكبر للاقتصاد الافغاني والحفاظ على كيان الدولة في حالة سداد ديونها للمؤسسات المالية الدولية.

واوضحت الوزارة في بيانها أن “طالبان ليست جزءا من الصندوق الأفغاني وقد تم وضع ضمانات قوية لذلك” مشيرة إلى انه سيحتفظ الصندوق الافغاني بحسابه لدى بنك التسويات الدولية (BIS) في سويسرا “لمنع استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة”.

وأكدت الوزارة مواصلة دعم الولايات المتحدة وتقديمها المساعدة للشعب الأفغاني للتخفيف من الأزمات الاقتصادية والإنسانية.

وفي ذات الشأن قالت نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان إن “الولايات المتحدة وشركاؤها يتخذون خطوة مهمة وملموسة إلى الأمام في ضمان إمكانية استخدام موارد إضافية لتقليل المعاناة وتحسين الاستقرار الاقتصادي لشعب أفغانستان مع الاستمرار في محاسبة طالبان”.

من جانبه قال نائب وزير الخزانة والي أديمو إن الصندوق الأفغاني سيساعد في التخفيف من التحديات الاقتصادية التي تواجه أفغانستان.