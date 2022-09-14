صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى ايطاليا

14 سبتمبر، 2022
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بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن مساء اليوم وذلك بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزيرالدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
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14 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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