سفارة الكويت في الولايات المتحدة

سفارة الكويت بواشنطن: تواصلنا مع طلبتنا الدارسين بجامعة “نورث إيسترن” وتم الاطمئنان عليهم

14 سبتمبر، 2022
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أعلنت سفارة دولة الكويت في واشنطن أنها قامت بالتواصل مع الطلبة الدارسين في جامعة (نورث إيسترن) بمدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الامريكية إذ تم الاطمئنان عليهم وذلك على ضوء الانفجار الذي وقع في تلك الجامعة.
وأكدت السفارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن على المواطنين المتواجدين هناك ضرورة أخذ الحيطة والحذر دائما والتواصل معها ومع القنصليات العامة على هواتف الطوارئ المخصصة لذلك على مدار الساعة وهي:

السفارة في واشنطن: (12022620758+)

القنصلية العامة في لوس أنجلوس: (13102793644+)

القنصلية العامة في نيويورك: (19172426688+) .

المصدر
كونا
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14 سبتمبر، 2022
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