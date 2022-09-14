وصول نعش الملكة إليزابيث إلى قاعة وستمنستر

وصول نعش الملكة إليزابيث إلى قاعة وستمنستر ليسجى مكشوفا

14 سبتمبر، 2022
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استقر نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية على منصة، تعرف باسم كاتافالك، في قاعة وستمنستر ليسجى جثمانها فيه مكشوفا لإلقاء نظرة الوداع عليه حتى صباح يوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي ايه ميديا”.

وحمل النعش ثمانية جنود من الكتيبة الأولى لحرس الملكة بينما رتلت جوقة كنيسة وستمنستر والجوقة الملكية المزمور 139.

وحيا الملك تشارلز الثالث وكبار أفراد العائلة الملكية النعش بينما تم حمله إلى القاعة.

وتم وضع صليب وستمنستر على رأس النعش.

المصدر
د ب أ
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14 سبتمبر، 2022
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