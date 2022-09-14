سفير الكويت لدى تركيا وائل العنزي مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

سفير دولة الكويت لدى تركيا يقدم اوراق اعتماده

14 سبتمبر، 2022
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قدم سفير دولة الكويت لدى تركيا وائل العنزي اوراق اعتماده الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم عقدت بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وقالت سفارة دولة الكويت في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الاربعاء ان السفير العنزي بحث خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز كافة سبل التعاون في الكثير من المجالات الاقتصادية والصحية والأمنية والتعلمية.

وأشارت إلى أن اللقاء استعرض الحرص على تبادل الزيارات بين القيادات والتأكيد على الروابط الأخوية المترسخة والممتدة بين القيادات وشعب البلدين.

ونقل السفير العنزي تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أخيه الرئيس رجب طيب اردوغان .

واشاد السفير العنزي بمدى عمق العلاقات الممتدة لأكثر من 50 عاما بين البلدين واصفا هذه العلاقات بأنها نموذجية فيما أكد وجود امكانيات تعاون واسعة في الكثير من المجالات ينتظر استغلالها بالشكل الأمثل.

المصدر
كونا
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14 سبتمبر، 2022
0 86 دقيقة واحدة

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