ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية

مرشحان يتنازلان عن خوض انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022)

14 سبتمبر، 2022
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تقدم مرشحان اثنان إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في ال29 من سبتمبر الجاري.

وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الرابعة المرشح حماد محمد العجمي والمرشح عبدالمحسن لافي الشمري ليصبح إجمالي عدد المتنازلين 15 مرشحا منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الماضي.

ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).

المصدر
كونا
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14 سبتمبر، 2022
0 178 أقل من دقيقة

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