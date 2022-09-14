القنصلية العامة للكويت في شنغهاي تحذر المواطنين المتواجدين في مدينة شنغهاي والمقاطعات المجاورة بتوخي الحيطة والحذر من الاعصار مويفا

القنصلية العامة للكويت في شنغهاي تحذر المواطنين المتواجدين في مدينة شنغهاي والمقاطعات المجاورة بتوخي الحيطة والحذر من الاعصار مويفا

أهابت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة شنغهاي الصينية بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في مدينة شنغهاي والمقاطعات المجاورة ( أنهوي – جيانغسو – تشجيانغ ) بتوخي الحيطة والحذر من الاعصار مويفا Muifa الذي يضرب السواحل الشرقية لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة الحالية .

وشددت القنصلية العامة على ضرورة اتباع التعليمات والتحذيرات الصادرة عن السلطات الصينية المعنية , والتواصل مع القنصلية العامة على رقم الطوارئ