القنصلية العامة لدولة الكويت في شنغهاي

القنصلية العامة للكويت في شنغهاي تحذر المواطنين المتواجدين في مدينة شنغهاي والمقاطعات المجاورة بتوخي الحيطة والحذر من الاعصار مويفا

14 سبتمبر، 2022
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أهابت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة شنغهاي الصينية بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في مدينة شنغهاي والمقاطعات المجاورة ( أنهوي – جيانغسو – تشجيانغ ) بتوخي الحيطة والحذر من الاعصار مويفا Muifa الذي يضرب السواحل الشرقية لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة الحالية .

وشددت القنصلية العامة على ضرورة اتباع التعليمات والتحذيرات الصادرة عن السلطات الصينية المعنية , والتواصل مع القنصلية العامة على رقم الطوارئ

المصدر
وزارة الخارجية
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14 سبتمبر، 2022
0 56 أقل من دقيقة

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