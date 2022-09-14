الطائرة الهندية في مطار مسقط مصدر الصورة

تصاعد دخان كثيف من طائرة هندية في مطار مسقط

14 سبتمبر، 2022
0 12 أقل من دقيقة

أفادت هيئة الطيران المدني العمانية، أنها تتابع مع الجهات المعنية في مطار مسقط الدولي بلاغاً عن حالة طوارئ على إحدى الطائرات.

وأضافت في بيان، أنه يجري التعامل حاليا مع البلاغ من قبل الجهات المختصة، كما أنه لا يوجد أي تأثير متعلق بسلامة المطار والمسافرين والحركة الجوية.

بينما قالت صحيفة “تايمز أوف عمان”، أن 14 شخصا أصيبوا في مطار مسقط الدولي مع تصاعد الدخان من طائرة تابعة لطيران الخطوط الجوية الهندية إير إنديا إكسبريس.

وقامت الصحيفة بنشر فيديو عبر موقعها الإلكتروني، مدته 30 ثانية تضمن ركاب يهبطون من سلم الطوارئ الهوائي من طائرة الخطوط الهندية، بينما يتصاعد دخان كثيف من مقدمة الطائرة.

المصدر
فوربس
الوسوم
14 سبتمبر، 2022
0 12 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الرئيس المصري وأمير قطر يؤكدان أهمية توطيد علاقات التعاون بين البلدين

14 سبتمبر، 2022

مودعة بمصرف لبناني تحتجز رهائن وتهدد بحرق نفسها والموظفين

14 سبتمبر، 2022

امين “مجلس التعاون” يؤكد ضرورة معالجة التحديات التي تواجه صناعة الحديد

13 سبتمبر، 2022

مقتل شخصين واصابة 14 آخرين في انهيار مبنى في عمان

13 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى