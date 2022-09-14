تصاعد دخان كثيف من طائرة هندية في مطار مسقط

أفادت هيئة الطيران المدني العمانية، أنها تتابع مع الجهات المعنية في مطار مسقط الدولي بلاغاً عن حالة طوارئ على إحدى الطائرات.

وأضافت في بيان، أنه يجري التعامل حاليا مع البلاغ من قبل الجهات المختصة، كما أنه لا يوجد أي تأثير متعلق بسلامة المطار والمسافرين والحركة الجوية.

بينما قالت صحيفة “تايمز أوف عمان”، أن 14 شخصا أصيبوا في مطار مسقط الدولي مع تصاعد الدخان من طائرة تابعة لطيران الخطوط الجوية الهندية إير إنديا إكسبريس.

وقامت الصحيفة بنشر فيديو عبر موقعها الإلكتروني، مدته 30 ثانية تضمن ركاب يهبطون من سلم الطوارئ الهوائي من طائرة الخطوط الهندية، بينما يتصاعد دخان كثيف من مقدمة الطائرة.