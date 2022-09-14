زيارة وفد سلطة تنظيم أسواق المال السودان الى هيئة أسواق المال

في إطار حرص هيئة أسواق المال على التعاون المتبادل بين الجهات الدولية الرقابية وتعزيز سبل التعاون المشترك بين هيئات أسواق المال.

زار وفد من سلطة تنظيم أسواق المال السودان خلال الفترة من 12-2022/9/14 هيئة أسواق المال وذلك للاطلاع على تجربة الهيئة فيما يتعلق بالادراج والقيد والطرح للأدوات المالية التي تعتمدها الهيئة وكذلك التعرف على تجربة الهيئة في الإفصاح والشفافية والحوكمة على الجهات الخاضعة لها والأنظمة المستخدمة في مجال الرقابة والالتزام وحماية المستثمرين وتفادي تضارب المصالح.

وتضمن برنامج الزيارة اجتماعات مع الوحدات التنظيمية المعنية وتقديم عدد من العروض المرئية بالاستعانة بالكفاءات المتخصصة داخل الهيئة، والتي تضمنت عرض أنظمة ونماذج عمل مختلفة من قبل قطاع الأسواق وقطاع الاشراف واللجنة التوجيهية للتنسيق مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو) والتي من خلالها تم مناقشة المواضيع المطروحة والاجابة على كافة الاستفسارات خلال تلك الاجتماعات.

وقد صرح الوفد سبب اختيارهم هيئة أسواق المال بالكويت كأول جهة يتم زيارتها ضمن الزيارات الرسمية للوفد وذلك لإنجازاتها المتميزة والرائدة وللاستفادة من خبرات الهيئة في هذا المجال، حيث تعتبر سلطة تنظيم أسواق المال السودان حديثة العهد منذ تأسيسها عام 2016.

هذا وقد التقى رئيس مجلس المفوضين-المدير التنفيذي أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم وفد سلطة تنظيم أسواق المال السودان وشجعهم على إيجاد التوازن المطلوب لدى التعامل مع الشركات وعلى ضرورة تنظيم الخطوات الإجرائية في السلطة مما يتح لهم فرصة الانضمام الى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو).

وفي الختام، شكر وفد سلطة تنظيم أسواق المال السودان الهيئة على الاستضافة والتنظيم والجهود المبذولة، كما أشاد بدقة ووضوح قانون الهيئة واللائحة التنفيذية وبكفاءة كوادر الهيئة ومواكبة الهيئة للتطورات العالمية وتبنيها لأفضل الممارسات الدولية والذي بدوره يحقق رؤية الهيئة وأهدافها المنشودة.