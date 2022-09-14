وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح

وزير شؤون الديوان الأميري يبعث ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له عامر العازمي أحد مؤسسي ديوانية شعراء النبط

14 سبتمبر، 2022
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بعث وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى عامر حماد عامر العازمي أحد مؤسسي ديوانية شعراء النبط معربا للأسرة الكريمة عن أحر التعازي وصادق المواساة لهذا المصاب الجلل سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

مستذكرا بالتقدير مسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء في إثراء المجال الثقافي والأدبي والنبطي في الوطن العزيز وإسهاماته في المحافظة عليها.

المصدر
كونا
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14 سبتمبر، 2022
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