هيئة الشباب تطلق برنامج “متطوعون رقميون” الأحد المقبل للتوعية باستخدام المنصات الرقمية في مجال التطوع

هيئة الشباب تطلق برنامج “متطوعون رقميون” الأحد المقبل للتوعية باستخدام المنصات الرقمية في مجال التطوع

أعلنت الهيئة العامة للشباب إطلاق البرنامج التدريبي (متطوعون رقميون) يوم الأحد المقبل ويستمر حتى 29 سبتمبر الجاري بهدف توعية الشباب باستخدام المنصات الرقمية في مجال التطوع لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن البرنامج الذي تنظمه بالشراكة مع الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات يركز على تفعيل الجانب الإنساني وتصميم منشورات رقمية لنشرها على المنصات الإلكترونية وإنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات رقمية في هذا المجال الإنساني.

وأضافت أن البرنامج يساعد المتطوعين في نشر دعواتهم للجمهور وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في الحملات التطوعية من خلال نشر أنشطتهم على شبكات التواصل الاجتماعي واستقبال جميع الاستفسارات من خلال استخدام الأدوات الرقمية.

وذكرت أن البرنامج أيضا يدعم المبادرات التطوعية رقميا ما يمكن المتطوعين من توثيق أعمالهم التطوعية ومساندتهم في ابتكار مجالات رقمية خدمية للمجتمع مبينة أن البرنامج الذي سيعقد في مقر الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات موجه للشباب الكويتي من أعمار 18 إلى 34 سنة.

ودعت الشباب الكويتيين المهتمين بهذا المجال إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني (www.youth.gov.kw) وسيتم تقسيم البرنامج التدريبي على مجموعتين الأولى للذكور تبدأ من 18 حتى 22 الجاري والأخرى للاناث من 25 حتى 29 الجاري في الفترة المسائية.