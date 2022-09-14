بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 50.19 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 19ر50 نقطة ليبلغ مستوى 24ر7557 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 66ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر167 مليون سهم عبر 8857 صفقة نقدية بقيمة 7ر37 مليون دينار (نحو 2ر114 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 62ر25 نقطة ليبلغ مستوى 85ر5746 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 في المئة من خلال تداول 7ر115 مليون سهم عبر 3362 صفقة نقدية بقيمة 5ر8 ملايين دينار (نحو 7ر25 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 99ر60 نقطة ليبلغ مستوى 76ر8427 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 72ر0 في المئة من خلال تداول 9ر51 مليون سهم عبر 5495 صفقة بقيمة 15ر29 مليون دينار (نحو 3ر88 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 7ر38 نقطة ليبلغ مستوى 65ر5962 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 64ر0 في المئة من خلال تداول 13ر107 ملايين سهم عبر 2494 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 ملايين دينار (نحو 6ر23 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (بيت الطاقة) و(حيات كوم) و(كميفك) و(صكوك) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(إيفا فنادق) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (وثاق) و(المساكن) و(السورية) و(مدار) من الأكثر انخفاضا.