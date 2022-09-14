“الكويتية” تستضيف مقهى 312 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

في إطار دعمها المستمر لذوي الاحتياجات الخاصة وتماشيا مع خطتها الاستراتيجية لتطبيق سياساتها للمسؤولية الاجتماعية استضافت شركة الخطوط الجوية الكويتية مقهى 312 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة الضجيج، خلال الفترة من 11 – 22 سبتمبر 2022.

وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة خالد البستان: ” يسر الخطوط الجوية الكويتية استضافة مقهى 312 والذي يعد الأول من نوعه في الكويت والمنطقة حيث يعمل بطاقم عمل كامل مكون من 16 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث رأت الشركة أن هذه الخطوة تعد مهمة وجادة في دعم المواهب من هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً، وضمن مساعيها الدؤوبة لرعايتهم وتشجعيهم ومنحهم الفرصة للانخراط في سوق العمل”.

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وأضاف البستان: ” ضمن استراتيجياتها عبر السنوات الماضية لتطبيق برامجها للمسؤولية الاجتماعية وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الادراة والادارة التنفيذية تؤكد الخطوط الجوية الكويتية على توفير جميع سبل الراحة ومد يد العون لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إنها كانت ومازالت تولي اهتماماً خاصاً بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في تقديم كافة سبل الراحة لهم وذلك من خلال تقديم خصومات لهم ولأقاربهم من الدرجة الاولى وتخصيص كاونتر لهم ومنحهم أولوية الدخول على متن الطائرة ، بالاضافة إلى الخدمات التي يوفرها الطائر الازرق لهم بدءاً من مراجعتهم لمكاتب مبيعات الشركة وحتى صعودهم على متن الرحلات ليتلقوا أفضل الخدمات ضمن فريق عمل ذو خبرة مدرب جيداً ومؤهل على التعامل مع جميع الشرائح من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وتابع قائلاً: “إن الخطوط الجوية الكويتية تعتبر المسؤولية الاجتماعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتقها، كما أن التزام الشركة بتلك الواجبات يعد ضمن أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها عبر وضع بصمة حقيقية في المجتمع تساهم في تحسين حياة الآخرين نحو الاتجاه الأمثل كما أن الكويتية لا تألو جهداً في تقديم المساعدة والتشجيع لتلك الفئة من المجتمع، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الكويتي ودائماً تسعى إلى مشاركتهم سواء في الفعاليات الرياضية أو العلمية أو الإجتماعية”.

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وفي الختام تقدم البستان بجزيل الشكر ووافر الامتنان للقائمين على المقهى وذلك لجهودهم المبذولة في تسليط الضوء والاهتمام بمواهب تلك الفئة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في خدمة الكويت والمجتمع”.

ومن جانبه، تقدم صاحب الفكرة ومدير مقهى 312 طارق عابدين بالشكر الجزيل للمسؤولين في خطوط الجوية الكويتية على تعاونهم الملموس والجاد في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ولما يبذلونه من جهود حثيثة في المساهمة على دمج هذه الفئة بالمجتمع عبر منحهم الفرصة لإبراز قدراتهم وامكانياتهم، متمنياً للطائر الازرق دوام التوفيق والسداد في مسيرته القادمة.

هذا وتفاعل عدداً كبيراً من موظفي الخطوط الجوية الكويتية مع العاملين في مقهى 312 مما ادخل البهجة والسرور في نفوسهم وساهم في تحقيق الأهداف المنشودة في اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع الكويتي.