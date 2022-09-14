ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى الكويت يؤكد اهتمام الأمم المتحدة بدور الشباب الكويتي

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى الكويت يؤكد اهتمام الأمم المتحدة بدور الشباب الكويتي

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ اليوم الأربعاء اهتمام المنظمة الدولية بدور الشباب الكويتيين في تحقيق التنمية المستدامة ودورهم في تنفيذ خطة ورؤية (كويت جديدة 2035).

جاء ذلك في تصريح أدلى به الدكتور الشيخ لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارة الطلبة الجامعيين المتدربين ضمن برنامج (كونا) التدريبي السنوي السابع لتأهيل الطلبة الجامعيين إلى مقر بعثة الأمم المتحدة في دولة الكويت.

الطلبة الجامعيين خلال زيارتهم لمقر بعثة الأمم المتحدة في دولة الكويت

وثمن الشيخ دور وكالة (كونا) “باعتبارها جسرا إعلاميا بين البعثة المقيمة لدى البلاد والمجتمع الكويتي وتسليطها الضوء على جهود الشباب الكويتي” مشيدا بالتعاون البناء والمستمر بين بعثة الأمم المتحدة لدى البلاد ووكالة (كونا) وجامعة الكويت.

وتضمنت زيارة الطلبة الجامعيين جولة في المقر حيث اطلعوا على مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية واليونيسيف.

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ متحدثا

وكانت وكالة (كونا) دشنت البرنامج التدريبي السابع لتأهيل الطلبة الجامعيين لموسم (2022-2023) بمشاركة 18 طالبا وطالبة من جامعة الكويت في الفترة بين 21 أغسطس الماضي ويستمر حتى 24 سبتمبر الجاري ويهدف البرنامج إلى تدريب الطلبة مختلف الفنون الصحفية.

الطلبة الجامعيين خلال زيارتهم لمقر بعثة الأمم المتحدة في دولة الكويت