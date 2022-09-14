البلدية: إغلاق سردابين مخالفين بمنطقة حولي ومحلين بالسالمية

في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام البلدية المهندس.أحمد المنفوحي و بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجلة لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية قام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي برصد سردابين مخالفين بمنطقة حولي يتم استخدامهم في غير الأغراض المرخصة من أجلهم ( تخزين ملابس وأدوات كهربائية) فضلا عن إغلاق محلين بمنطقة السالمية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان بأن الفريق الرقابي قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخزنين بإغلاقهم لاستغلال المخزنين في غير الأغراض المرخصة من أجلهم باستغلالهم في تخزين الملابس والأدوات الكهربائية بدون ترخيص من البلدية.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السردابين بغلقهم وتوجيه إنذارين لصاحبي العقارين بإخلائهما وإزالة أسباب المخالفة والغلق وإلا سيتم وضع بلوك على العقارين.

ولفت إلى تواصل الفريق الرقابي لجولاته التفتيشية بكافة مناطق المحافظة لرصده السراديب المخالفة وعدم تهاونه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية.

ومن جانب أخر أوضح السبعان بأن الفريق الرقابي ومن خلال جولاته التفتيشية على المحلات بمنطقة السالمية للتأكد من التزامهم بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية قام بغلق محلين لمزاولة أنشطة غير مذكورة بالترخيص.