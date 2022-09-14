ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يصل إلى نيويورك لترؤس وفد دولة الكويت في الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يصل إلى نيويورك لترؤس وفد دولة الكويت في الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية اليوم لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية جاسم محمد البديوي ومندوب دولة الكويت الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة طارق محمد البناي وأعضاء السفارة.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي لدى وصوله عن اعتزازه بحضور اجتماعات الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لترؤس وفد دولة الكويت في هذا العام والتي تكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات الجسيمة التي يشهدها العالم.

وأكد سموه التزام دولة الكويت بسياستها الخارجية الراسخة وثوابتها المبدئية القائمة على مساندة جهود الأمم المتحدة والسعي الدائم للتوصل إلى سلام عادل وشامل في مختلف القضايا الإقليمية والدولية مشيدا بالدور الذي تقوم به المنظمة الدولية في دعم الاستقرار والتنمية في مختلف المناطق.

وقال إن دبلوماسية دولة الكويت ثابتة منذ انضمامها للمنظمة الدولية وتؤكد على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول وحسن الجوار والاحترام المتبادل بينها بما يحقق تطلعات الشعوب في العيش بأمن وسلام واستقرار.

ودعا سموه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل وقف الحروب وفض النزاعات وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ونبذ العنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومحاربة الفقر مؤكدا دعم دولة الكويت المستمر لجهود الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في هذا الصدد.

وأشار سموه إلى حرص دولة الكويت على مواصلة دورها الإنساني المميز في معالجة الكوارث والأزمات وإغاثة الشعوب المنكوبة ودعم جهود التنمية في مختلف دول العالم والتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة العاملة في هذا المجال.