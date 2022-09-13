دوري أبطال أوروبا: بايرن يضرب برشلونة مجدداً وليفربول يسقط أياكس

المجموعة الأولى:

اقتنص ليفربول الإنجليزي فوزا مثيرا من ضيفه أياكس أمستردام الهولندي2-1اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم النجم المصري محمد صلاح بهدف لليفربول في الدقيقة 17 وبعدها بعشر دقائق أدرك الغاني محمد قدوس التعادل لأياكس.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف المدافع الكاميروني جويل ماتيب هدف الفوز القاتل لليفربول.

واستعاد ليفربول وصيف النسخة الماضية، إتزانه في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته القاسية على ملعب مضيفه نابولي4-1 في الوقت الذي خسر فيه أياكس بعد فوزه في الجولة الأولى على ضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي4-0.

ويمتلك أياكس ونابولي وليفربول ثلاث نقاط ولكن بمقدور نابولي أن ينفرد بالصدارة من خلال المواجهة التي تجمعه غدا الأربعاء بجلاسكو.

المجموعة الثانية:

وواصل كلوب بروج البلجيكي التوهج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر فوزه الكاسح على مضيفه بورتو البرتغالي 4-صفر ،في الوقت الذي حقق فيه باير ليفركوزن الألماني فوزا مفاجئا على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2-صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وحقق كلوب بروج فوزه الثاني على التوالي بعد فوزه في الجولة الأولى على ليفركوزن 1-صفر.

وانفرد كلوب بروج بصدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط مقابل ثلاث نقاط لأتلتيكو وليفركوزن، وبقي بورتو بدون رصيد بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي.

وعلى ملعب الدراجاو، أنهى كلوب بروج الشوط الأول متقدما بهدف سجله فيران جوتجلا من ضربة جزاء في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني سجل كمال سواه وأندرياس سكوف أولسن وأنطونيو نوسا ثلاثة أهداف لكلوب بروج في الدقائق 47 و52 و89.

وعلى ملعب باي أرينا، حسم ليفركوزن فوزه على أتلتيكو في أخر ست دقائق حيث تقدم روبرت أندريش بهدف في الدقيقة 84 ثم أضاف موسى ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 87.

المجموعة الثالثة:

وضرب بايرن ميونيخ الألماني ضيفه برشلونة الإسباني مجدداً حتى بعدما نجح الأخير في الحصول على خدمات هداف النادي البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك بالفوز عليه 2-صفر الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وبعد بداية رائعة للفريقين بفوز بايرن على إنتر الإيطالي في أرض الأخير 2-صفر وبرشلونة على فيكتوريا بلزن التشيكي 5-1 بفضل ثلاثية لليفاندوفسكي، اتجهت الأنظار الى موقعة “أليانز أرينا” التي شهدت عودة البولندي الى الملعب الذي توج فيه هدافاً للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية.

وكانت المواجهة ثأرية لبرشلونة الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من دور المجموعات لأول مرة منذ 2000-2001 لخسارته ذهاباً وإياباً أمام العملاق البافاري بنتيجة واحدة صفر-3، وذلك بعدما أُذِلّ قبلها بعام على يد النادي البافاري بخروجه من ربع نهائي الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، بخسارة تاريخية 2-8.

لكن رجال المدرب تشافي هرنانديس عجزوا عن استثمار تفوقهم الميداني والفرص التي حصلوا عليها لاسيما في الشوط الأول، ودفعوا الثمن بتلقيهم هدفين فصلت بينهما أربع دقائق للفرنسي لوكاس هرنانديز (50) ولوروا سانيه (54).

وتصدر بايرن بست نقاط مقابل ثلاث لكل من ضيفه الكاتالوني وإنتر الفائز الثلاثاء على مضيفه فيكتوريا بلزن 2-صفر بفضل البوسني إدين دجيكو الذي مهد أمامه الطريق بتسجيله هدف التقدم (20) قبل أن يمرر كرة الهدف الثاني للهولندي دنزل دمفريس (70) بعدما أكمل صاحب الارض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61.

المجموعة الرابعة:

وحقق إينتراخت فرانكفورت أول فوز له 0-1 على حساب مضيفه مارسليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضمن ثاني جولات المجموعة الرابعة.

وأشعل فرانكفورت بهذا الفوز المجموعة بعدما رفع رصيده لثلاث نقاط وهو نفس رصيد توتنهام بينما يتصدر سبورتنج لشبونة المجموعة بست نقاط.

وسجل جاسبر ليندستروم هدف الفوز في الدقيقة 43.

وكان سبورتنج لشبونة قد حقق المفاجأة بفوزه بهدفين نظيفين في الوقت القاتل على توتنهام في وقت سابق الليلة ليخطف صدارة المجموعة.