وول ستريت تتكبد أكبر خسارة في عامين بعد بيانات التضخم

وول ستريت تتكبد أكبر خسارة في عامين بعد بيانات التضخم

دفعت عمليات بيع مكثفة الأسهم الأمريكية إلى التراجع بشكل حاد اليوم الثلاثاء بعد صدور تقرير أظهر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس آب، فيما بدد الآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة تشديد سياسته في المستقبل القريب.

وسجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة انخفاضا حادا، لتوقف سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، وتتكبد أكبر خسارة في يوم واحد في أكثر من عامين.

وأدى تزايد العزوف عن المخاطرة إلى دفع كل القطاعات الرئيسية إلى التراجع، وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة بقيادة أبل ومايكروسوفت وأمازون أكبر الخاسرين.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في يوليو تموز. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم هبوطا بنسبة 0.1 بالمئة.

ووفقا لبيانات أولية، فقد انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 177.72 نقطة أو بنسبة 4.32 بالمئة ليغلق عند 3932.69 نقطة، بينما خسر ناسداك المجمع 631.41 نقطة، بنسبة 5.16 بالمئة، ليهبط إلى 11635.01 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 1285.66 نقطة أو 3.97 بالمئة إلى 31095.68 نقطة.