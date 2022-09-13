الداخلية: البرجس يتفقد النقطة الأمنية بالعبدلي

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وفي إطار جولاته التفقدية على كافة قطاعات وزارة الداخلية للاطلاع على سير العمل والتأكد من مدى الاستعداد والجاهزية ، والتواصل المستمر مع أبناء المؤسسة الأمنية، قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس اليوم الثلاثاء الموافق 2022/9/13 ، بزيارة تفقدية إلى النقطة الأمنية بمنفذ العبدلي يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب ومدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات العميد عبدالله العتيقي وعدد من القيادات الأمنية والميدانية المختصة .

وفي بداية الزيارة نقل الفريق البرجس إلى رجال الأمن بالنقطة تحيات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ، واطلع على الحالة الأمنية ، وآلية سير العمل الميداني ، ومدى استعداد العناصر الأمنية في تأدية مهامهم المنوطة بهم .

وفي ختام زيارته شدد الفريق البرجس على ضرورة اليقظة والانتباه ، والاستعداد ، مشيداً بالجهود المبذولة ، والإجراءات الأمنية المتبعة ، موجها تعليماته بضرورة بذل المزيد من الحرص والجهد .