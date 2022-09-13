السفير الخرافي يقدم نسخة من أوراق اعتماده

السفير الخرافي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدى إسبانيا

13 سبتمبر، 2022
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قدم سفير دولة الكويت لدى إسبانيا خليفة الخرافي اليوم الثلاثاء نسخة من أوراق اعتماده للمديرة العام لمراسم شؤون السفارات والأوسمة ومقدمة السفراء ماريا سيباستيان دي إيريثي غارثيا.

ونقل السفير الخرافي تحيات وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وتمنياته للشعب الإسباني بالتقدم والازدهار فيما تمنت غارثيا للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما تطرقا أيضا لسبل تعميق العلاقات الثنائية وتوثيقها في شتى المجالات بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين في لقاء حضره السكرتير الأول محمد الشحومي.

المصدر
كونا
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13 سبتمبر، 2022
0 54 أقل من دقيقة

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