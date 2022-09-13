امين “مجلس التعاون” يؤكد ضرورة معالجة التحديات التي تواجه صناعة الحديد

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الثلاثاء ضرورة معالجة التحديات التي تواجه صناعة الحديد ليضطلع القطاع بدوره في تنمية اقتصادات دول المجلس.

وبين الحجرف خلال مشاركته في اليوم الثاني من اعمال المؤتمر السعودي الدولي للحديد في الرياض أن المؤتمر يمثل منصة مهمة للمستثمرين في صناعة الحديد والصلب ورجال الأعمال وفرصة للاطلاع على جهود المملكة في دعم هذا القطاع.

وأوضح أن دول مجلس التعاون تتبنى التعاون والتكامل الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات واستطاعت تقديم نموذج للتعاون والتكامل وفق رؤية قادتها مشيرا الى بروز مجالات جديدة كالحديد والصلب تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

وقال إن قيمة الاستثمار الرأسمالي لدول المجلس في الصناعات التحويلية بلغت 410 مليارات دولار عام 2020 وأعطت قيمة مضافة للاقتصادات الخليجية بنحو 150 مليار دولار في العام نفسه لافتا الى انه منذ صدور بيان (العلا) لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي تعمل دول المجلس على إنجاز الرؤى الاقتصادية لتحقيق التنوع الاقتصادي.

من جهته استعرض نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس أسامة الزامل خلال مشاركته جهود الوزارة في العمل على ثلاثة مجالات استراتيجية لدعم صناعة الحديد والصلب عبر المحتوى المحلي والصادرات وبيئة الاستثمار مفيدا بأن فريقا مختصا بالوزارة قام بوضع خطة إصلاح نتج عنها تحديد 16 سياسة.

وأضاف الزامل أن المملكة رائدة في الصناعات البتروكيماوية وتميزت في صناعة الحديد والصلب معتبرا أن المشاريع الضخمة بالمملكة تفرض تطوير هذه الصناعة مشيرا الى ان شركة (سابك) ومثيلاتها استثمرت الكثير في تطوير قدراتها.

بدوره قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي المهندس خالد المديفر “إن صناعة الحديد تعد أكبر منتج عالمي من حيث القيمة وتعمل المملكة بشكل جاد على تحييد الانبعاثات الكربونية في هذه الصناعة باعتبار أن المملكة تحتل المرتبة العشرين عالميا في إنتاج الحديد والصلب والخامسة في إنتاج حديد التسليح فيما تشهد السوق السعودية تناميا كبيرا في الطلب”.

وأشار المديفر الى أن المملكة تجاوزت مرحلة الانطلاق في رؤية 2030 للدخول في مشاريع عملاقة مثل (نيوم) وصناعات كبرى واستراتيجية الهيدروكربون وغيرها من المشاريع العملاقة التي تحتاج جميعها إلى صناعة الحديد والصلب.

ولفت الى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية قامت بإنشاء المركز الصناعي الوطني وتأسيس 41 مبادرة لصناعة الحديد لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة للوصول لمضاعفة القدرات الإنتاجية.

وشهد المؤتمر خلال يومه الثاني أربع جلسات علمية بمشاركة متحدثين حكوميين ومديرين تنفيذيين لشركات كبرى في مجال صناعات الحديد والصلب حيث تركزت المناقشات على واقع الصناعة السعودية والخيارات المطروحة لدعمها إضافة إلى البعدين الإقليمي والدولي لتطورات هذه الصناعة واتجاهاتها المستقبلية.

ويستمر المؤتمر الذي انطلقت اعماله امس الاثنين حتى غد الأربعاء ويتضمن عددا من الجلسات الحوارية والنقاشية بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء ونخبة من رواد هذه الصناعة والمستثمرين في القطاع بالسعودية والمنطقة والعالم ما يجعله الأكبر من نوعه في المنطقة.