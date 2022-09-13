استراليا تقرر استبدال صورة الملكة اليزابيث الثانية في عملاتها المعدنية بصورة الملك الجديد

قررت الحكومة الأسترالية اليوم الثلاثاء استبدال صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية على عملاتها المعدنية بصورة الملك تشارلز الثالث فيما قررت الإبقاء على صورتها على العملة الورقية من فئة خمسة دولارات.

وأوضح مساعد وزير الخزانة الأسترالي أندرو لي في مؤتمر صحفي نقلته هيئة الإذاعة الاسترالية ان “صورة الملكة إليزابيث الثانية وضعت على فئة خمسة دولارات بسبب مكانتها الشخصية وليس بوصفها ملكة” مبينا أن صورة الملك تشارلز الثالث ستظهر على العملات الأسترالية “كإجراء تقليدي”.

وتستعد دار سك العملة الملكية الأسترالية لسك عملات معدنية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث ليتم إصدارها في عام 2023 في حين من المقرر أن تبقى العملات المعدنية التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية “عملة قانونية”.

ومن المرجح أن يفوق عدد العملات التي تحمل صورة الملكة عدد العملات التي تحمل صورة الملك تشارلز على العملات الأسترالية لسنوات عديدة قادمة وذلك يرجع لتداول 15 مليار قطعة نقدية تحمل صورة الملكة و110 ملايين إلى 150 مليون قطعة نقدية جديدة يتم سكها سنويا.