الكويت تسير قافلة مساعدات جديدة ل900 أسرة من متضرري الأمطار والسيول في السودان

الكويت تسير قافلة مساعدات جديدة ل900 أسرة من متضرري الأمطار والسيول في السودان

سيرت الكويت اليوم الثلاثاء قافلة مساعدات جديدة تستهدف تقديم العون ل900 أسرة من متضرري الأمطار والسيول في ولاية (الجزيرة) بوسط السودان.

وقال سفير الكويت لدى الخرطوم الدكتور فهد الظفيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن القافلة الجديدة تستهدف 900 اسرة من متضرري الامطار والسيول بالسودان مؤكدا استمرار دعم ومساندة الكويت للسودان حتى انجلاء الازمة.

من جانبه أشاد ممثل مفوض العون الانساني بالسودان نجم الدين موسى في تصريح مماثل ل(كونا) بالدعم الكويتي المتواصل للسودان في مواجهة مختلف الازمات.

سفير الكويت لدى الخرطوم الدكتور فهد الظفيري وممثل مفوض العون الانساني بالسودان نجم الدين موسى خلال تفقد قافلة المساعدات

من جهته قال المدير العام لمنظمة الرعاية عبد السلام يونس ل(كونا) إن حجم المساعدات يصل الى 30 طنا من الغذاء ومواد الايواء بدعم وتمويل من المحسنين بدولة الكويت عبر جمعية (الرحمة) وسيتم توزيعها على نحو 900 اسرة بولاية (الجزيرة).

وكان المجلس القومي للدفاع المدني في السودان قد اعلن أخيرا ان 129 شخصا قتلوا بسبب الأمطار والسيول والفيضانات التي تضرب مناطق في 16 من أصل 18 ولاية فيما تدمر نحو 85 الف منزل.

وقالت وكالة أممية إن 286 ألف سوداني تأثروا من الامطار والسيول التي اجتاحت مناطق عديدة في البلاد التي تفتقر إلى بنية تحتية تخفف من حدة الكوراث.

سفير الكويت لدى الخرطوم الدكتور فهد الظفيري وممثل مفوض العون الانساني بالسودان نجم الدين موسى خلال تفقد قافلة المساعدات