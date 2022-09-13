إجماع عربي على مقترح الكويت بإقامة أسبوع عربي لحماية المستهلك

أكد مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة الكويتية عبد الرحمن المطيري اليوم الثلاثاء أن هناك إجماعا عربيا على مقترح الكويت بإقامة (أسبوع عربي لحماية المستهلك).

جاء ذلك في تصريح أدلى به المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الاجتماع ال13 لفريق الخبراء والمختصين بحماية المستهلك بالدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقال المطيري إن اللجنة وافقت بالاجماع على مرئيات دولة الكويت فيما يخص مقترح إقامة أسبوع عربي موحد لحماية المستهلك في شهر مارس من كل عام تحت شعار (اعرف حقوقك كمستهلك).

وأضاف أن إقامة الاسبوع العربي يهدف الى توعية وتثقيف المستهلك ومعرفة حقوقه بجانب تحذيره من مخاطر السلع والمواد الغذائية التي قد تتسرب الى الاسواق وتكون غير مطابقة للمواصفات.

واكد أن الكويت تقوم بجهود كبيرة لحماية المستهلك وذلك من خلال دورات تثقيفية وورش عمل بين الموظفين لزيادة الوعي من خلال المنصات الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المطيري انه تم تشكيل لجنة مصغرة لإعداد بروتوكول التعاون فى مجال حماية المستهلك في الدول العربية في ضوء المشروع الذي أعدته الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

من جانبه أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت ابو النصر في تصريح للصحفيين أن اجتماع الخبراء يناقش على مدى يومين تنفيذ خطة عمل الفريق للمرحلة المقبلة بجانب استعراض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول الأخرى من تلك التجارب.

واضاف انه سيتم استكمال مناقشة مشروع بروتوكول التعاون الفني في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية ومتابعة إجراءات انشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات في هذا الشأن.

وضم الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع اضافة الى المطيري رئيس قسم الدعم التجاري بوزارة التجارة والصناعة سالم العتيبي.