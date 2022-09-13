سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كينيا بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس د.ويليم ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كينيا الصديقة وأداء فخامته اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كينيا الصديقة متمنيا سموه رعاه الله لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية ولجمهورية كينيا المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس د.ويليم ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأداء فخامته اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كينيا الصديقة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.