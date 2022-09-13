سمو رئيس مجلس الوزراء يصل إلى السعودية

سمو رئيس مجلس الوزراء يصل إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

13 سبتمبر، 2022
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وصل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه الى مدينة جدة اليوم في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح وقنصل عام دولة الكويت في مدينة جدة محمد سعود المطيري وأعضاء السفارة والقنصلية.

المصدر
كونا
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13 سبتمبر، 2022
0 170 أقل من دقيقة

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