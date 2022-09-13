الرئيس المصري يتوجه إلى الدوحة في أول زيارة يقوم بها لدولة قطر

الرئيس المصري يتوجه إلى الدوحة في أول زيارة يقوم بها لدولة قطر

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية لدولة قطر تستمر يومين، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وهذه هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى قطر، وتأتي تلبيةً لدعوة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وصرح المتحدث، في بيان نشره على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم، بأن الزيارة “تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة”.

وسيبحث الرئيس المصري مع أمير دولة قطر “أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي”.