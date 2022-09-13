الجيش الروسي يقول إنه يشن “ضربات مكثفة” على كلّ الجبهات

الجيش الروسي يقول إنه يشن “ضربات مكثفة” على كلّ الجبهات

أكد الجيش الروسي أنه يشن “ضربات مكثّفة” على القوات الأوكرانية في كل الجبهات الثلاثاء، في حين اتهم الكرملين كييف بتعذيب مدنيين وإساءة معاملتهم في المناطق التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن “القوات الجوية والبالستية والمدفعية الروسية تنفذ ضربات مكثّفة على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في كل مناطق العمليات”.

وأشارت إلى عمليات قصف بالقرب من سلوفيانسك وكونستانتينيفكا وباخموت في شرق أوكرانيا، وفي منطقتي ميكولايف وزابوريجيا في الجنوب وكذلك في خاركيف في الشمال الشرقي حيث قادت أوكرانيا هجومًا مضادًا عنيفًا فأجبرت القوات الروسية على الانسحاب من معظم أنحاء المنطقة.

واتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القوات الأوكرانية بارتكاب أعمال “تعذيب” و”إجراءات عقابية” ضدّ سكان في المناطق التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في الأيام الأخيرة.

وقال “حسب معلوماتنا، حصلت إجراءات عقابية عديدة ضد السكان في منطقة خاركيف، الناس يتعرّضون للتعذيب وسوء المعاملة”، مضيفاً “هذا مروّع”.

وأعلنت أوكرانيا الاثنين أنها استعادت حوالي 6000 كيلومتر مربع من الأراضي في عدة جبهات بهجوم مضاد شُن في مطلع أيلول/سبتمبر.