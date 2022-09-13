متطوعو الهلال الاحمر الكويتي يشكلون خلية نحل لدعم متضرري الامطار والسيول في السودان

شكل متطوعو (الهلال الاحمر الكويتي) خلية نحل لدعم متضرري الامطار والسيول التي اجتاحت عددا من المناطق في السودان وتسببت في تدمير عشرات المنازل وإبقاء مئات المواطنين من دون مأوى وذلك ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وحرص المتطوعون بإشراف المسؤولين في (الهلال الاحمر) على تنفيذ المهام الموكلة اليهم بروح الفريق الواحد وتقديم جميع المساعدات والاحتياجات والمستلزمات الضرورية ومنها الاسرة والمواد الغذائية لنحو 750 أسرة.

وفي جولة تفقدية في حي المروة – وحدة بركات جنوب الجزيرة التقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) بالمواطنة سارة ذات الخمسة عشر عاما بعد عدم تمكنها من حمل حزمة من المساعدات الايوائية وسلة المواد الغذائية التي تصل الى نحو 25 كيلوغراما مااضطرها الى الاستعانة بصديقاتها لمساعدتها.

السفير الكويتي يحي متطوعي الهلال الاحمر

وقالت سارة التي لم تتمكن أمها من حضور توزيع مساعدات الجسر الجوي الكويتي لمتضرري الامطار والسيول “لقد تسببت الامطار الغزيرة نهاية اغسطس الماضي في تدمير منزلنا بالكامل”.

ومن جهته قال المتطوع ب (الهلال الاحمر السوداني) ابكر ادريس ل (كونا) ان الامطار التي هطلت في الثالث عشر من اغسطس الماضي بمعدلات غير معتادة تسببت في انهيار 155 منزلا فيما دمرت الامطار التي اتت بعد اسبوع 100 منزل اخر.

وتعد قرية المروة واحدة من ضمن 266 قرية بمحلية جنوب الجزيرة تعرضت لاضرار بالغة في خريف العام الحالي والذي سجلت فيه ولاية الجزيرة اعلى معدل تدمير للمنازل في السودان.

جانب من متضرري الامطار والسيول

ويعمل ابكر مع 800 متطوع من فرق الهلال الاحمر السوداني ضمن فريق توزيع المساعدات التي يوفرها الهلال الاحمر لقريته.

ومن جانبه قال السفير الكويتي بالخرطوم الدكتور فهد الظفيري ل (كونا) ان متطوعي الهلال الاحمر بخبراتهم واعمارهم يقومون بعمل كبير في مساعدة المتضررين.

وأضاف ان المساعدات الكويتية للمتضررين في السودان ستستمر حتى انتهاء الازمة وتداعياتها الصحية والبيئية.

جانب من عملية توزيع المساعدات الانسانية

وحيا الظفيري فرق المتطوعين في محليتي جنوب الجزيرة والمناقل قبل ان يتوجه مع متطوعي جنوب الجزيرة ويشاركهم عمليات توزيع المساعدات وتفقد المحتاجين بجانب لقاء قيادات حكومة ولاية الجزيرة وفي مقدمتهم والي ولاية الجزيرة اسماعيل عوض الله.

وأعرب الوالي عوض الله عن تقديره للكويت قيادة وحكومة وشعبا ووقوفها الى جانب الشعب السوداني في مواجهة كارثة الامطار والسيول مؤكدا ان الكويت سباقة في تقديم المساعدات.

ومن جانبها قالت الامينة العامة للهلال الاحمر السوداني عفاف يحيى ل (كونا) ان مساعدات الهلال الاحمر الكويتي ستسهم في دعم عشرات الاسر من متضرري الامطار والسيول في ولاية الجزيرة وثلاث ولايات اخرى.

تدشين عملية توزيع المساعدات في مدينة مدني

وأوضحت عفاف ان هناك تنسيقا كبيرا بين الهلال الاحمر الكويتي ونظيره السوداني في مسألة تحديد وتوزيع المساعدات للمتضررين.

ووفق الدفاع المدني في السودان لقي نحو 125 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات فيما قالت وكالة أممية إن 286 ألف سوداني تأثروا بالامطار والسيول التي اجتاحت مناطق عديدة في البلاد التي تفتقر لبنية تحتية تخفف من حدة الكوارث.

سارة تتلقى مساعدات الهلال الاحمر