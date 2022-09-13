بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 48.8 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 8ر48 نقطة ليبلغ مستوى 43ر7607 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 65ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر197 مليون سهم عبر 9496 صفقة نقدية بقيمة 3ر43 مليون دينار (نحو 19ر131 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 75ر0 نقطة ليبلغ مستوى 47ر5772 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 01ر0 في المئة من خلال تداول 9ر153 مليون سهم عبر 4623 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار (نحو 17ر48 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر69 نقطة ليبلغ مستوى 72ر8488 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 82ر0 في المئة من خلال تداول 9ر43 مليون سهم عبر 4873 صفقة بقيمة 4ر27 مليون دينار (نحو 83 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر18 نقطة ليبلغ مستوى 35ر6001 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 6ر133 مليون سهم عبر 3350 صفقة نقدية بقيمة 4ر14 مليون دينار (نحو 6ر43 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (تنظيف) و(المعامل) و(نابيسكو) و(تسهيلات) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(استهلاكية) و(وطني) و(زين) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (أصول) و(يوباك) و(حيات كوم) و(العقارية) من الأكثر انخفاضا.