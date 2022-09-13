هيئة الشباب تطلق أكبر مسابقة أولمبياد الرياضيات للطلبة في أكتوبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للشباب اليوم الثلاثاء إطلاق أكبر مسابقة أولمبياد رياضيات للطلبة من الصف الرابع إلى الصف الحادي عشر بالشراكة مع معهد (سمارت مايند) التعليمي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن البرنامج مخصص للطلبة الكويتيين من الصف الرابع حتى الحادي عشر وسيجري اختبار مسح للمتقدمين في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري ليتم اختيار 60 طالبا مقسمين إلى اربعة مستويات.

وأضافت أنه يعقب ذلك انطلاق الأولمبياد في شهر أكتوبر حيث سيتم تدريب الطلاب لمدة ستة أسابيع ثم اختبار 60 طالبا وسيعلن بعد ذلك فوز ثلاثة طلبة من كل مستوى يحصل كل فائز منهم على جائزة تصل قيمتها إلى 1500 دولار وفرصة لتمثيل دولة الكويت في المسابقات العالمية.

وأوضحت أن الأولمبياد تهدف إلى تطوير وتنمية سبل وأساليب التفكير وكيفية التعامل مع المشكلات المختلفة وبث روح التنافس والمثابرة بين الطلاب لتحصيل العلم كذلك استغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية بما يسهم في صناعة شباب كويتي قادر على المنافسة في مسابقات أولمبياد الرياضيات العالمية.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى زيارة موقعها الالكتروني (www.youth.gov.kw) مبينة ان لديها العديد من البرامج للشباب الكويتي من الجنسين على الموقع الالكتروني وبامكانهم اختيار ما يناسبهم من برامج لصقل مهاراتهم ورفع مستواهم حيث ان البرامج مجانية للشباب الكويتي من فئة 7 سنوات حتى 34 سنة.