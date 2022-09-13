سمو رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى مدينة جدة في زيارة رسمية قصيرة للمملكة العربية السعودية

سمو رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى مدينة جدة في زيارة رسمية قصيرة للمملكة العربية السعودية

غادر سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه البلاد اليوم متوجها الى مدينة جدة في زيارة رسمية قصيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في وداع سموه على أرض مطار الكويت الدولي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد عبداللطيف الفارس ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وسعادة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت يحيى حسن القحطاني وكبار المسؤولين بالدولة.