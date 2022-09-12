بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تتهم طالبان باحتجاز ثلاث موظفات أمميات والحركة تنفي

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، اليوم الاثنين، إن عناصر أمن مسلحة من حركة طالبان احتجزوا ثلاث موظفات أفغانيات من البعثة بشكل مؤقت.

ودعت البعثة الأممية في بيان، طالبان إلى التوقف فورا عن ترهيب الموظفات الأمميات الأفغانيات.

وأضاف البيان أن “الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لجميع أعمال الترهيب والمضايقات التي تستهدف موظفاتها الأفغانيات، كما تدعو المنظمة السلطات الفعلية إلى إعادة التأكيد على ضمانات صريحة وتنفيذها على أرض الواقع لضمان سلامة وأمن جميع أفراد بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان”.

من جانبه رفض مساعد المتحدث باسم حكومة “طالبان” بلال كريمي اتهامات الأمم المتحدة في بيان تم إرساله إلى الصحفيين.

وقال كريمي إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان طلبت معلومات من تجمع نسائي في مدينة قندهار الواقعة جنوبي البلاد.

وتابع بالقول: “بعد أن تبين بأن النساء المجتمعات موظفات بالأمم المتحدة، انصرف المسؤولون عن استجوابهن، ولم تقع مشكلة”.

جدير بالذكر أن طالبان عكفت منذ استعادة مقاليد السلطة العام الماضي، على تقييد حقوق المرأة في البلاد، ورفضت تشكيل حكومة تمثيلية. وترتب على ذلك عدم اعتراف أي دولة بحكومة الحركة.

وتقدم وكالات الأمم المتحدة في أفغانستان التي ترزح تحت وطأة العديد من الأزمات، مساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين الأفغان.