“نزاهة” تدعو المرشحين لتقديم ما لديهم من وثائق ومستندات تتعلق بوقائع فساد

بمناسبة انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس الأمة، وفي إطار ما تتابعه هيئة مكافحة الفساد من أخبار وتصريحات ولقاءات تلفزيونية لبعض المرشحين يتداولون فيها ما يصفونه بوقائع فساد واعتداء على المال العام وحيازتهم لمستندات وأوراق تؤيد ما يدعونه.

دعت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) كافة وسائل الإعلام التي تجري لقاءات مع المرشحين بأن تطلب ممن تجري معهم لقاءات الإفصاح عما إذا كانوا قد تقدموا بما لديهم من وقائع ومستندات للجهات الأمنية والرقابية ومنها (نزاهة) من عدمه، حتى لا يكون ما يدلون به مجرد أقوال مرسلة، وحتى لا يتحول الحدث الانتخابي الديمقراطي لساحة مزايدات وادعاءات لمجرد التكسب الانتخابي.

وأهابت (نزاهة) بكافة المواطنين وخاصة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية والرقابية المختصة بما لديهم من وثائق ومستندات لاتخاذ إجراءاتها حيالها بياناً للحقيقة وإنفاذًا للقانون على الجميع.