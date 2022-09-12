الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

“نزاهة” تدعو المرشحين لتقديم ما لديهم من وثائق ومستندات تتعلق بوقائع فساد

12 سبتمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

بمناسبة انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس الأمة، وفي إطار ما تتابعه هيئة مكافحة الفساد من أخبار وتصريحات ولقاءات تلفزيونية لبعض المرشحين يتداولون فيها ما يصفونه بوقائع فساد واعتداء على المال العام وحيازتهم لمستندات وأوراق تؤيد ما يدعونه.

دعت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) كافة وسائل الإعلام التي تجري لقاءات مع المرشحين بأن تطلب ممن تجري معهم لقاءات الإفصاح عما إذا كانوا قد تقدموا بما لديهم من وقائع ومستندات للجهات الأمنية والرقابية ومنها (نزاهة) من عدمه، حتى لا يكون ما يدلون به مجرد أقوال مرسلة، وحتى لا يتحول الحدث الانتخابي الديمقراطي لساحة مزايدات وادعاءات لمجرد التكسب الانتخابي.

وأهابت (نزاهة) بكافة المواطنين وخاصة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية والرقابية المختصة بما لديهم من وثائق ومستندات لاتخاذ إجراءاتها حيالها بياناً للحقيقة وإنفاذًا للقانون على الجميع.

المصدر
هيئة مكافحة الفساد
الوسوم
12 سبتمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية تشارك في مؤتمر الاستثمار العالمي بجنيف

12 سبتمبر، 2022

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

12 سبتمبر، 2022

3 مرشحين يتنازلون عن خوض انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022)

12 سبتمبر، 2022

بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 290 مليون دينار

12 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى