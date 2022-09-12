هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية تشارك في مؤتمر الاستثمار العالمي بجنيف

تشارك هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت في مؤتمر الاستثمار العالمي ال26 الذي ينطلق بمدينة جنيف السويسرية غدا الثلاثاء بهدف تعزيز وتقوية العلاقات مع مختلف هيئات الاستثمار من أجل مستقبل مزدهر للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال مساعد المدير العام لتطوير الأعمال في الهيئة محمد ملا يعقوب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المشاركة في المؤتمر المزمعة إقامته يومي ال13 وال14 من سبتمبر الجاري تهدف الى التعرف على هيئات تشجيع الاستثمار من مختلف دول العالم ومناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تواجه العالم وإيجاد حلول للعقبات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر.

واشار الى أن الهيئة ستشارك في جلسة حوارية عن (إنشاء وصياغة مشاريع قابلة للاستثمار: كيف يمكن لهيئات تشجيع الاستثمار التعامل مع المستثمرين الماليين لإنشاء مشاريع قابلة للاستثمار).

كما لفت الى أن الهيئة سيكون لها جناح في المعرض المصاحب للمؤتمر بهدف تعزيز وتقوية العلاقات مع مختلف هيئات تشجيع الاستثمار من أجل مستقبل مزدهر للاستثمار الأجنبي المباشر.

ويمثل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في هذا المؤتمر الى جانب محمد ملا يعقوب كل من عبد الرحيم عياد من قسم استهداف المستثمرين وفيصل حجي رئيس قسم الاتصالات بالهيئة.

يذكر أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قد انضمت الى الرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار في عام 2006 كما انها المرة الأولى التي تتولى فيها الهيئة منصب الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة التوجيهية التابعة للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار.