ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية

3 مرشحين يتنازلون عن خوض انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022)

12 سبتمبر، 2022
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تقدم ثلاثة مرشحين إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الاثنين بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في ال29 من سبتمبر الجاري.

وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الخامسة المرشحون جاسم محمد العلي وسعود محمد السهلي ومشبب هملان السهلي ليكون إجمالي المتنازلين 11 مرشحا منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الماضي.

ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).

المصدر
كونا
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12 سبتمبر، 2022
0 239 أقل من دقيقة

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