كويت نيوز تطلق منظور مع أحمد البرجس

الجلسة الأولى ناقشت التعليم والثانية الإعلام والترفيه

استشعارا بالمسؤولية المجتمعية، نظمت مؤسسة كويت نيوز جلسات حوارية نقاشية مصورة تحت عنوان منظور مع أحمد البرجس برعاية فولفو الكويت – بي أن كي أوتو موتف وبمشاركة نخبة من الاختصاصين والمهتمين في مجال التربية والتعليم العالي والمجال الإعلامي والثقافي والترفيهي.

وتهدف جلسات منظور الحوارية إلى تشخيص الحالة ومعرفة مكامن الخلل في المواضيع المطروحة مع وضع الحلول المناسبة والتي تساهم في إعطاء تصور مناسب لمتخذي القرار.

وتأتي فكرة منظور الذي سيبث عبر منصات مؤسسة كويت نيوز الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب، من واقع ضرورة المشاركة في القرار وإيصال صوت الأغلبية الصامتة في ظل واقع يمتلكه أصحاب الصوت العالي ومن يمتلك المنصات الإعلامية ويوجه الرأي العام.

وناقش البرجس مع الاختصاصين والمهتمين في الجلسة الأولى قضية التعليم بكافة جوانبه، من التعليم الأساسي في المدارس الحكومية إلى التعليم العالي والابتعاث، وعرج على التكنولوجيا وضرورة استخدامها وتطويعها لصالح النشء في المدارس.

وتطرق البرجس في الجلسة الثانية إلى الإعلام والثقافة والترفيه، ومنها تفرعت مواضيع الإعلام الإلكتروني والإعلام التقليدي الحكومي، إضافة إلى غياب الترفيه في الكويت والقيود على الحريات التي تمارس في المجال الثقافي، ومنها معرض الكتاب والمسرح.