المستشار الألماني أولاف شولتس

شولتس “يأسف” لغياب رد إيجابي من إيران بشأن الاتفاق النووي

12 سبتمبر، 2022
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أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين “أسفه” لعدم تقديم إيران “ردا إيجابيا” على مقترحات دول أوروبية لإحياء اتفاق يفرض قيودا على برنامجها النووي.

وقال في مؤتمر صحافي خلال زيارة يجريها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية يائير لبيد إلى برلين “آسف لأن إيران لم تقدم بعد ردا إيجابيا على مقترحات المنسقين الأوروبيين”.

أضاف “لا يوجد سبب يمنع إيران من الموافقة على هذه المقترحات”.

وتابع “لكن ينبغي القول إن الأمر ليس كذلك ولن يحدث بالتأكيد في المستقبل القريب”.

وألمانيا إحدى ثلاث دول أوروبية أطراف في الاتفاقية إلى جانب فرنسا وبريطانيا.

ومتحدثا الى جانب شولتس، قال لبيد الذي يزور ألمانيا سعيا لإقناع القوى الغربية بالتراجع عن إحياء الاتفاق النووي إن “الوقت حان لتجاوز المفاوضات الفاشلة مع إيران”.

وأضاف “لا يمكنهم ولن يتمكنوا من تحقيق الهدف الذي نتشارك فيه جميعا وهو منع إيران من حيازة سلاح نووي”.

المصدر
أ ف ب
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12 سبتمبر، 2022
0 9 دقيقة واحدة

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