وزير الخارجية الكويتي يبعث برسالة خطية إلى نظيره في جمهورية زيمبابوي

وزير الخارجية الكويتي يبعث برسالة خطية إلى نظيره في جمهورية زيمبابوي

بعث وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح برسالة خطية إلى وزير الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية زيمبابوي الصديقة فريدريك شافا قام بتسليمها مبعوث وزير الخارجية مساعد الوزير لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الإثنين في مقر وزارة الخارجية الزيمبابوية بالعاصمة هراري.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.