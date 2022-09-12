فيلم باربيريان

فيلم “باربيريان” يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية

12 سبتمبر، 2022
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تصدر فيلم الرعب والتشويق “باربيريان” في عروضه الأولى إيرادات السينما بأمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع ، محققا إيرادات بلغت عشرة ملايين دولار.

وتتناول قصة الفيلم أمرأه شابة تنتقل إلى مدينة “ديترويت” بولاية “ميشيغان” الأمريكية لأجل الحصول على وظيفة، ولكن بسبب خطأ ما تكتشف أن المنزل التي استأجرته تم تأجيره لرجل غريب آخر وقد حجزه، ومن هنا تبدأ الأحداث وسط مفارقات مليئة بأجواء مرعبة ومشوقة، الفيلم من إخراج زاك كريجر، وبطولة جورجينا كامبامبل وبيل سكارسجارد وجاستن لونج.

وجاء في المركز الثاني الفيلم البوليودي الذي أنتجته شركة تابعة لـ”ديزني” براماسترا:بارت وان-شيفا” بإيردات بلغت 4.4 ملايين دولار، الفيلم من بطولة رانبير كابور وعليا بهات وأميتاب باتشان، وللمخرج أيان موخرجي.

وحصل على المركز الثالث فيلم الحركة “بوليت ترين” مسجلا إيرادات بلغت 3.3 ملايين دولار، الفيلم من إخراج ديفيد ليتش، وبطولة براد بيت وجوي كينج وآرون تايلور جونسون.

أما في المركز الرابع فجاء أيضا فيلم التشويق والدراما “توب غان: مافريك” قام بدور البطولة في الفيلم كل من توم كروز وجينيفر كونلي ومايلز تيلر، وأخرجه جوزيف كوزينسكي.

وحل في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة العائلي “دي سي ليغ أوف سوبر-بيتس”، بإيرادات بلغت 2.8 مليون دولار.

المصدر
قنا
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12 سبتمبر، 2022
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