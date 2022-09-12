بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 16.8 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 8ر16 نقطة ليبلغ مستوى 59ر7558 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 22ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر208 مليون سهم عبر 8325 صفقة نقدية بقيمة 4ر32 مليون دينار (نحو 17ر98 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر8 نقطة ليبلغ مستوى 72ر5771 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 174 مليون سهم عبر 3900 صفقة نقدية بقيمة 8ر12 مليون دينار (نحو 7ر38 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر20 نقطة ليبلغ مستوى 71ر8419 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 في المئة من خلال تداول 4ر34 مليون سهم عبر 4425 صفقة بقيمة 5ر19 مليون دينار (نحو 59 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر21 نقطة ليبلغ مستوى 28ر6020 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 في المئة من خلال تداول 4ر161 مليون سهم عبر 2952 صفقات نقدية بقيمة 12 مليون دينار (نحو 3ر36 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (المساكن) و(أركان) و(الخليجي) و(حيات كوم) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(إيفا فنادق) و(إستهلاكية) و(وطني) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (تنظيف) و(أسس) و(سنام) و(وربة كبيتل) من الأكثر انخفاضا.