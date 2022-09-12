الهيئة العامة للشباب

هيئة الشباب: توفير أكثر من 30 دورة تنموية للشباب في منصة “إمكان”

12 سبتمبر، 2022
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أعلنت الهيئة العامة للشباب توفير أكثر من 30 دورة تنموية للشباب عبر منصة (إمكان) في 6 مجالات مختلفة لتطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم وتعزيز مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية باعتبار الشباب شريكا مهما في ريادة الكويت.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن هذه الدورات ستقام عبر (الاونلاين) وستكون مجانية وتتضمن مجالات القيادة وتطوير الذات والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والآداب والهوايات المتعددة.

وأوضحت أن هذه الدورات تهدف إلى تطوير مهارات الشباب في مجال ريادة الأعمال داعية الشباب الكويتي من الجنسين إلى التسجيل في هذه الدورات عبر الموقع الالكتروني للهيئة.

وأشارت إلى أن المتدربين سيمنحون شهادة معتمدة للسيرة الذاتية مبينة أن الدورات يقدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين عبر منصة (إمكان).

وأكدت حرصها على الاهتمام بالطاقات الشبابية وتمكينهم ورعايتهم لاستثمار أوقات فراغهم بما يصنع لهم ولبلدهم مستقبلا أفضل.

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12 سبتمبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

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