سمو أمير البلاد يتلقى دعوة لحضور القمة العربية في الجزائر

تسلم سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر لعام 2022.

وقام بتسليم الدعوة لسموه حفظه الله وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة محمد عرقاب وبحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد عبداللطيف الفارس.

وقد حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.