الرئيس اليمني: المجتمع الدولي يتحمل تبعات “التراخي” إزاء الانتهاكات الحوثية

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأحد إن المجتمع الدولي يتحمل تبعات “التراخي” إزاء ممارسات ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها للهدنة الأممية وتداعيات ذلك على فرص السلام وأمن المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ والسفير الأمريكي ستيفن فاجن للبحث في مستجدات الوضع اليمني والجهود الدولية والاممية لإحياء مسار السلام في البلاد.

وثمن العليمي الدور الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص في مساعيه “الحميدة” للتخفيف من معاناة الشعب اليمني و”دعم قيادته السياسية” على مختلف المستويات.

من جانبه استعرض المبعوث الأمريكي نتائج جولاته الأخيرة الرامية لتثبيت الهدنة القائمة ودفع الميليشيات الحوثية لاحترام التزاماتها بما في ذلك فتح طرق (تعز) المحاصرة والمحافظات اليمنية الأخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ (الحديدة).

وأشاد ليندركينغ بالقرارات الرئاسية والحكومية الاستثنائية الأخيرة المتضمنة تسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ (الحديدة) “رغم عراقيل الميليشيات الحوثية ومساعيها لاصطناع الأزمات الإنسانية وابتزاز المجتمع الدولي”.

وأكد حرص الولايات المتحدة على “دعم الإصلاحات” التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة خصوصا في المجالات الخدمية وتحسين الإيرادات العامة للدولة.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت الخميس الماضي عن موافقتها على السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ (الحديدة) بشكل استثنائي بناء على طلب أممي على أن تستكمل الإجراءات القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.